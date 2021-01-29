МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан

"В территориальные органы МВД поступает информация о том, что организаторы несанкционированных публичных мероприятий в субъектах РФ 31 января призывают своих сторонников к агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, целью провокаторов является "инициирование столкновений участников акций с представителями органов правопорядка".

Подчеркивается, что подразделения МВД и других правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий. "Вместе с тем предупреждаем, что любые насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных ведомств, невыполнение их законных требований будут пресекаться. Лица, совершившие правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством", - говорится в сообщении МВД.

В МВД России призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Отмечается, что в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников. "В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой. Настоятельно рекомендуем предостеречь от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних детей, других родственников и знакомых", - сказала Ирина Волк.

В МВД напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции, в том числе касающиеся проведения публичных мероприятий. "Поэтому призывы к несанкционированным акциям и участие в них являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев - уголовную ответственность", - заключила официальный представитель МВД России Ирина Волк.