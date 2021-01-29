Ученые выявили частые нарушения психики у переболевших COVID-19

У каждого восьмого переболевшего COVID-19 в течение шести месяцев после положительного теста и выздоровления развиваются заболевания неврологического или психиатрического свойства.

Такую закономерность выявила группа ученых из Оксфордского университета, их выводы опубликованы на ресурсе препринтов medRxiv и пока не прошли рецензирование.

Исследователи проанализировали данные более 236 тысяч жителей США, проходивших лечение от нового коронавируса как в клиниках, так и амбулаторно с января по декабрь 2020 года. Результаты сравнили с показателями переболевших гриппом и другими инфекциями дыхательных путей. Авторы учли распространенные факторы риска: возраст, пол, основные физических и психические состояния, социальное положение.

Анализ показал, что среди перенесших COVID-19 частота проявлений неврологических или психических патологий составила 33,6 процента. Связанный с нарушением работы мозга диагноз 13 процентам обследованных был поставлен впервые.

- У переболевших развивалась деменция, психотические расстройства. Также были выявлены случаи внутричерепного кровотечения. Повышенный риск этих состояний наблюдался у пациентов, лечившихся в стационарных условиях. Стоит отметить, что вероятность инсульта после коронавируса снижается в течение полугода. Психиатрические патологии сохраняются, и продолжительность этих состояний пока остается неизвестной, - рассказал ведущий автор исследования, доктор Макс Таке.

Предыдущие исследования уже выявляли различные когнитивные и неврологические последствия COVID-19, включая головные и мышечные боли, спутанность сознания, головокружение, судороги, а также отек мозга и делирий. У некоторых пациентов возникали проблемы с координацией и провалы в памяти.

По словам психиатра из клиники Королевского колледжа в Лондоне Тима Николсона, не участвовавшего в исследовании, возможное развитие слабоумия необходимо отнести к списку важных последствий коронавирусной инфекции, требующих дальнейшего тщательного изучения.