Невролог объяснил, почему нельзя терпеть головную боль

Одна из опасностей появившейся головной боли заключается в том, что дальнейшее ее развитие непредсказуемо. Из малозаметного беспокойства она может быстро перерасти в мучительное состояние, поэтому обезболивающее лучше принять сразу, а не пытаться перетерпеть.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-невролог Павел Бранд. По его словам, также не стоит заниматься самолечением, если головная боль заставляет вас прибегать к таблеткам более трех дней подряд или половину дней в месяц. Это тревожные сигналы, по поводу которых стоит проконсультироваться с врачом.

Что касается подбора конкретных лекарств, то для единичных случаев Павел Бранд советует использовать любой нестероидный противовоспалительный препарат. Если же речь идет о частом приеме лекарств, то здесь опять-таки надо посоветоваться с врачом. Универсальных препаратов от головной боли еще не придумали - их стоит подбирать индивидуально.

Впрочем, и с таблетками надо соблюдать осторожность и знать меру. Их неправильный прием может также вызывать головную боль (абузусная головная боль). Что касается народных средств, таких как мази, чаи, травы, то их невролог считает малоэффективными.