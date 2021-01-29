Указ губернатора Нижегородской области от 29 января 2021 года № 10 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Подпункт "б" пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"б) на проведение спортивных соревнований при условии выполнения требований, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.14 настоящего Указа с количеством зрителей (болельщиков) 20% от максимальной вместимости трибун спортивного объекта, но не более 100 человек;".

2. В пункте 5.14:

2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"5.14. Организациям, осуществляющим спортивную подготовку и (или) организующим проведение спортивных мероприятий, дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:".

2.2. Дополнить новыми подпунктами "к-л" следующего содержания:

"к) соблюдение организациями, осуществляющими спортивную подготовку, требований о максимальном количестве занимающихся, установленных пунктами 3.5-3.6 настоящего Указа;

л) допуск в зоны проведения спортивных мероприятий и помещения раздевалок родителей несовершеннолетних спортсменов (лиц их замещающих) из расчета следующих ограничений: для спортивных соревнований - при соблюдении требований, установленных подпунктом "б" пункта 3.1 настоящего Указа; для тренировочного процесса - из расчета не более 1 человека на 1 несовершеннолетнего спортсмена, но не более 1 человека на 10 кв. м помещения; в помещениях раздевалок - из расчета 1 человека (включая несовершеннолетних детей и их родителей, лиц их замещающих и иных лиц) на 4 кв.м площади помещения раздевалки, свободной от мебели, оборудования и пр.".

3. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







