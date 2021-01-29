Новая зарядка Xiaomi заряжает смартфоны на расстоянии. Как это работает

Компания Xiaomi представила зарядное устройство Mi Air Charge, которое сможет заряжать смартфоны "по воздуху". Совместимые с ней устройства будут заряжаться, просто находясь неподалеку.

Revolutionizing the current wireless charging methods, #MiAirCharge Technology charges your devices remotely, without cables and charging stands. Let's see it in action! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/9bD0Awul4s — Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021

"Дальнобойность" Mi Air Charge составляет несколько метров. Зарядка оборудована антеннами-детекторами, определяющими, есть ли неподалеку смартфоны, а также 144 передатчиками миллиметровых волн. Находиться в зоне прямой видимости смартфону и зарядке не нужно, а владелец может переносить устройство с места на место.

В свою очередь, смартфоны для поддержки этой технологии должны быть оборудованы специальными приемными антеннами и модулями преобразования сигнала в электрическую энергию. В Xiaomi обещают, что мощность зарядки будет достигать пяти ватт - примерно столько же сейчас выдают недорогие проводные адаптеры.