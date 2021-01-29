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Новая зарядка Xiaomi заряжает смартфоны на расстоянии. Как это работает

Текст:   Антон Благовещенский
29.01.2021,  
15:48
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила зарядное устройство Mi Air Charge, которое сможет заряжать смартфоны "по воздуху". Совместимые с ней устройства будут заряжаться, просто находясь неподалеку.

"Дальнобойность" Mi Air Charge составляет несколько метров. Зарядка оборудована антеннами-детекторами, определяющими, есть ли неподалеку смартфоны, а также 144 передатчиками миллиметровых волн. Находиться в зоне прямой видимости смартфону и зарядке не нужно, а владелец может переносить устройство с места на место.

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В свою очередь, смартфоны для поддержки этой технологии должны быть оборудованы специальными приемными антеннами и модулями преобразования сигнала в электрическую энергию. В Xiaomi обещают, что мощность зарядки будет достигать пяти ватт - примерно столько же сейчас выдают недорогие проводные адаптеры.

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