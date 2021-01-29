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29.01.2021 01:30
Рубрика: Экономика

Новые требования к бизнесу будут вступать только два раза в год

Текст: Игорь Зубков
Почти любые новые обязательные требования для бизнеса - по охране труда и экологии, санитарные и так далее - теперь должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после официального опубликования. Это правило с 1 февраля 2021 года закрепляет закон "Об обязательных требованиях в РФ".
Фото: iStock / Natee127 Фото: iStock / Natee127
Фото: iStock / Natee127
Фото: iStock
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До сих пор эти требования могли вступить в силу в любой день в году (хотя крупнейшие пакеты изменений приурочены к 1 января и другим "круглым" датам), и бизнесу приходится неусыпно следить за нормотворчеством не только законодателей и правительства, но и отдельных ведомств.

Введение двух "окон" вступления в силу нормативных правовых актов активно поддерживалось бизнесом, отмечает статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Этот механизм позволит предпринимателям получить достаточный запас времени для подготовки и адаптации к новому регулированию, приведения своих ресурсов и процессов в соответствие с новыми обязательными требованиями, сказал он "Российской газете". Также, по его мнению, уменьшится частота изменений нормативно-правовой базы, будет проще планировать и реализовывать долгосрочные проекты.

Исключением из нового правила станет регулирование, принятое в связи с введением чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности, а также в связи с эпидемиями, катастрофами, террористическими актами и прочими бедствиями.

Принцип предсказуемости обеспечивается и другими "точечными" инструментами закона "Об обязательных требованиях": срок действия актов, содержащих эти требования, ограничен шестью годами; должно проводиться публичное обсуждение реальных эффектов от обязательных требований. Кроме того, у всех желающих есть возможность высказать замечания на проекты актов, которые публикуются на​ портале regulation.gov.ru.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития

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