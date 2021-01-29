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29.01.2021 14:59
Рубрика: Спорт

Объявлен состав сборной России по хоккею на Шведские игры

Текст: Максим Домчев
Объявлен состав сборной России на Шведские хоккейные игры, которые пройдут с 11 по 14 февраля.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Исполняющим обязанности главного тренера команды будет наставник молодежной сборной Игорь Ларионов. Его помощниками станут Альберт Лешев, Владимир Филатов, Рашит Давыдов и Кевин Чапман.

Сборная России сыграет с Финляндией 11 февраля, через два дня - со Швецией и в заключительный день - с Чехией.

В состав команды вошли:

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба - СКА), Даниил Тарасов ("Салават Юлаев");

Защитники: Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Кирилл Кирсанов (СКА), Шакир Мухамадуллин, Александр Алексеев (оба - "Салават Юлаев"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Семен Чистяков ("Авангард"), Сергей Зборовский ("Автомобилист"), Марсель Ибрагимов (ЦСКА), Артем Минулин ("Металлург"), Даниил Мисюль ("Локомотив");

Нападающие: Владимир Бутузов ("Амур"), Максим Грошев, Марат Хуснутдинов, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все - СКА), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все - "Локомотив"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба - "Торпедо"), Захар Бардаков ("Витязь"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Максим Соркин (ЦСКА), Сергей Шмелев ("Сочи").

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