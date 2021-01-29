Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер лишился еще одной роли

Вереница диких историй вокруг 34-летнего американского актера Арми Хаммера только что вколотила новый гвоздь в гроб его карьеры - артист лишился очередной роли.

Как передает Variety, ссылаясь на свой источник, Арми, ранее назвавший себя "стопроцентным каннибалом", а после совсем уж нелепо попавшийся на других непристойностях, вылетел из каста сериала Paramount Plus о создании "Крестного отца" "Предложение".

В шоу Хаммер должен был сыграть оскароносного Альберта Радди, продюсера саги Копполы. Создатели сериала на просьбу издания прокомментировать информацию пока не среагировали.

Всего в "Предложении" заявлены десять эпизодов, в которых будет рассказано о закулисьях производства прославленной гангстерской эпопеи.

В настоящее время идет поиск актеров на главные роли.

Ранее Хаммер выбыл из каста романтической комедии с Дженнифер Лопес.