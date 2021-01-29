Однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" будет запущена в феврале

"Облегченный" вариант вакцины "Спутник V", состоящий только из одного компонента и требующий однократного введения, может начать производиться уже в феврале, - об этом сообщили сегодня в РФПИ через Twitter.

В сообщении сослались на вакцину компании Jonson&Jonson, которая также содержит только один компонент - аденовирусный вектор, штамм 26, и "показывает хорошие результаты".

"J&J - это, по сути, одна половина Sputnik V. Мы также будем запускать один компонент вакцины в феврале - мы назвали его "SputnikLight" - говорится в сообщении.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев пояснял, что однокомпонентный вариант вакцины легче в технологическом отношении, и к тому же производство его дешевле. Нарастить объемы производства такой вакцины проще по сравнению с двухкомпонентным препаратом "Спутник V". Поэтому, по словам Дмитриева, планируется выпускать облегченную вакцину для стран на пике эпидемии, когда важно быстро привить как можно большую часть населения.

Для внутреннего применения (в России) будет применяться двухкомпонентная вакцина "Спутник V", подчеркивал Дмитриев.