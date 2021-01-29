Ольга Любимова: Василий Лановой был безгранично предан своей Родине

Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала смерть Василия Ланового невосполнимой потерей и выразила соболезнования его родным и близким.

"Огромной потерей для всех нас стала смерть замечательного актера, театрального педагога и великолепного мастера слова Василия Семеновича Ланового. Он был настоящим тружеником и творцом, всегда излучал душевное тепло и доброту. Благодаря выдающимся личным качествам Василий Семенович создал неповторимые героические образы, которые и по сей день служат примером для разных поколений", - говорит о великом актере и настоящем человеке Ольга Любимова.

Она особо подчеркнула безграничную преданность Ланового своей Родине. "Василия Семеновича по праву можно считать примером истинного служения искусству. Светлая память о нем останется в сердцах миллионов зрителей", - отметила она.