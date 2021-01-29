Отменен чемпионат мира-2021 по синхронному катанию, а по фигурному катанию - нет

Чемпионат мира по синхронному катанию, который должен был принять Загреб 8-10 апреля 2021 года отменен.

Об этом сообщает сегодня официальный пресс-релиз Международного Союза конькобежцев (ИСУ), вышедший по итогам двухчасового заседания Совета ИСУ. Жаль, ведь в последние года наши команды по синхронному катанию выступают на мировых первенствах отлично.

В то же время Совет подтвердил, что все остальные турниры, проводящиеся под эгидой ИСУ, проводятся по расписанию. Повлиять на их отмену может лишь меняющаяся эпидемиологическая обстановка, введение запретных или чрезвычайных мер по въезду в страну, организующую соревнование.

А чемпионат мира по фигурному катанию должен состояться, как и планировалось в Стокгольме 22-28 марта. Учитывая, что этот турнир должен быть отборочным квалификационным состязанием перед Зимней Олимпиадой-2022 в Пекине, Совет ИСУ пересмотрит статус квалификационного допуска на своем следующем заседании. Прием заявок на участие в чемпионате мира-2021 в Стокгольме завершается 1-го марта.

В зависимости от полученных заявок, Совет ИСУ решит, нужно ли вносить изменения и если нужно, то какие в статус чемпионата, являющегося, повторим еще раз, отборочным к Олимпиаде-2022.