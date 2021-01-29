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Текст:   Марина Трубилина 
03:00 29.01.2021

Отменяется льготное продление аренды земли

Последний день февраля - крайний срок, когда арендатор государственной или муниципальной земли может потребовать продления договора в особом порядке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
В столице прошел первый электронный аукцион по аренде земли

Льготные условия пролонгации договоров аренды для арендаторов государственных и муниципальных земельных участков были введены в июне прошлого года для поддержки бизнеса в пандемию. До 1 марта 2021 года арендатор таких земель вправе потребовать увеличения срока действия договора. Обратиться он может независимо от оснований заключения договора аренды, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате. При этом основной договор должен быть заключен до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. К моменту обращения арендатора договор должен еще действовать, а арендодатель не требовать его расторжения в судебном порядке. Кроме того, арендатор не должен нарушать порядок использования земли.

Договор может быть продлен на тот же срок, в течение которого он действовал сначала, но не более чем на 3 года. Арендодатель обязан пойти навстречу арендатору и заключить соглашение без проведения торгов в течение пяти рабочих дней.

Похожие "льготы" действовали для некоторых арендаторов государственной и муниципальной недвижимости, они могли продлить договор на год, однако обратиться с таким требованием должны были до конца 2020 года.

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