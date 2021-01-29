Загадочный памятник бронзового века найден в Британии

В Великобритании археологи в ходе раскопок на берегу реки Болье, близ города Нью-Форест, обнаружили загадочный памятник бронзового века, а также свидетельства активной человеческой деятельности в эпоху мезолита.

Как сообщает Current Archaeology, находка была сделана в одном из районов Хэмпшира, графства на юге Англии. Полевым работам предшествовала аэрофотосъемка и исследования при помощи технологии LiDAR - лазерного радарного "просвечивания" земли.

Именно лидарная съемка показала, что на этом месте может находиться ранее неизвестный памятник. В 2018 году это было подтверждено геофизическими исследованиями, затем археологи из Бонмутского университета при помощи волонтеров провели раскопки. И вот теперь обнародована информация о результатах.

Исследователям удалось раскопать часть кольцевой канавы. Анализ показал, что она была вырыта в два этапа, в разные периоды времени. Внутри этого сооружения были найдены четыре урны для кремации. В двух из них были найдены человеческие останки, причем в одной хранились останки ребенка, а в другой - останки двух подростков и одного взрослого человека. Радиоуглеродный анализ датировал находки средним бронзовым веком (около 1300 г. до н.э.).

Дальнейшие раскопки показали, что найденная канава была всего лишь составной частью более крупного сооружения, причем его форма вызвала много вопросов. Объяснить предназначение этого объекта ученые пока достоверно не смогли, хотя, конечно же, несколько гипотез предложили.

Они указывают на то, что странное сооружение имело входы и выходы, а также коридоры, которые вели в центральное пространство. У этого сооружения не было крыши. По словам руководителя раскопок Джона Милварда, подобные памятники могли использоваться для проведения ритуалов и церемоний, наиболее важных для местного сообщества.

В то же время исследование показало, что этот памятник неоднократно перестраивался и модифицировался. Вероятно, с веками менялось и его предназначение. Установлено, что он был построен в эпоху ранней бронзы, возможно, около 2900 года до нашей эры.

Постепенно сооружение пришло в упадок, канава буквально заилилась. Заново и на том же месте ее вырыли уже около 2000 года до нашей эры. Тогда же были расширены размеры самого памятника, и впервые у него появился вход. На этом древние строители не остановились. Подсчитано, что в течение последующих 150 лет они еще как минимум трижды перестраивали сооружение, увеличивая его в размерах и дополняя новыми элементами.

В какой-то момент памятник был заброшен. Никто не посещал его на протяжении примерно 500 лет. Но после длительного перерыва им вновь начали пользоваться. Теперь он стал исполнять роль кладбища. Похоже, именно здесь захоранивали кремационные урны.

Еще одна неожиданная находка поджидала исследователей в самом глубоком слое. Они обнаружили обугленные скорлупки фундука. Находки также подвергли радиоуглеродному датированию. Ученые считали, что это позволит точнее определить дату постройки загадочного сооружения. Однако полученные результаты породили новую загадку.

Дело в том, что скорлупки фундука были датированы периодом между 5736 и 5643 годами до нашей эры, то есть появились на этом месте задолго до предполагаемой даты создания памятника. Это как минимум означает, что на этом месте люди проводили какие-то ритуалы еще в эпоху мезолита. Кстати, помимо скорлупок археологи раскопали два кремневых орудия мезолита.