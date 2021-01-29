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29.01.2021 14:39
Рубрика: Власть

Партия пенсионеров пойдет на выборы в заксобрания 32 регионов РФ

Текст: Ксения Воронцова

Партия пенсионеров за социальную справедливость планирует принять участие в выборах в законодательные собрания 32 регионов России, которые состоятся в единый день голосования в сентябре, сообщил председатель политической организации Владимир Бураков.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Мы четко оцениваем возможности наших региональных отделений. Из намеченных выборов в 39 региональных парламентах мы планируем принять участие в 32 и рассчитываем на хороший результат в 20-25 регионах. В 8 из 10 столиц субъектов мы планируем выдвигать кандидатов и рассчитываем, что во многих из них сможем пройти", - приводит пресс-служба слова Буракова.

На пресс-конференции в Екатеринбурге он также рассказал, что партия не планирует объединяться с другими политическими силами. "Это не для нас. Мы готовы работать совместно по реализации проектов по социальной защите старшего поколения… Для этого союз с другими партиями не нужен, достаточно совместной работы", - считает он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021

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