Партия пенсионеров пойдет на выборы в заксобрания 32 регионов РФ

Партия пенсионеров за социальную справедливость планирует принять участие в выборах в законодательные собрания 32 регионов России, которые состоятся в единый день голосования в сентябре, сообщил председатель политической организации Владимир Бураков.

"Мы четко оцениваем возможности наших региональных отделений. Из намеченных выборов в 39 региональных парламентах мы планируем принять участие в 32 и рассчитываем на хороший результат в 20-25 регионах. В 8 из 10 столиц субъектов мы планируем выдвигать кандидатов и рассчитываем, что во многих из них сможем пройти", - приводит пресс-служба слова Буракова.

На пресс-конференции в Екатеринбурге он также рассказал, что партия не планирует объединяться с другими политическими силами. "Это не для нас. Мы готовы работать совместно по реализации проектов по социальной защите старшего поколения… Для этого союз с другими партиями не нужен, достаточно совместной работы", - считает он.