Песков: Путин был поклонником гражданской позиции Ланового

Президент ценил не только талант Василия Ланового, но и его гражданскую позицию и общественную деятельность. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Они хорошо знали друг друга, общались", - заметил Песков.

"Владимир Путин был поклонником, разумеется, и артистического таланта Ланового, но, главное, его твердой гражданской позиции, которую он никогда не скрывал, и того, сколько сил он тратил именно на общественную деятельность", - заявил пресс-секретарь президента.