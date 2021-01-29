Песков заявил об отсутствии на повестке вопроса о вхождении Донбасса в РФ

Тема вхождения Донбасса в состав России не обсуждается в Кремле.

На брифинге для журналистов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, при каких условиях Россия готова включить в свой состав Донбасс.

"Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит", - заверил Песков.

"Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса и по защите интересов русскоязычного населения Донбасса, и продолжит защищать русских", - подчеркнул пресс-секретарь президента.