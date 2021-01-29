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Победитель "Евровидения" Александр Рыбак исполнил песню "Короля и Шута"

Поп-музыка
    29.01.2021, 13:37
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Андрей Александров/ РИА Новости Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
Фото: Андрей Александров/ РИА Новости

Певец и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак, представлявший Норвегию на "Евровидении-2009" в Москве и взявший тогда первое место, исполнил песню российской рок-группы "Король и Шут", выложив видео в своих соцсетях.

Фото: tephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images
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Как нетрудно догадаться, речь идёт о композиции "Кукла колдуна" из "Акустического альбома" 1999 года, примечательная запоминающейся скрипичной партией.

Рыбак исполнил песню, отреагировав на заявки подписчиков в TikTok, где музыкант недавно зарегистрировался. Также он поделился записью в Instagram, снабдив её тегами #violin, #карольишут и #куклаколдуна и охарактеризовав "Куклу" как "старую классику".

Александру Рыбаку 34 года. В 2018 году он повторно выступил на "Евровидении", заняв 15 место.

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