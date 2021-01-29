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29.01.2021 14:51
Рубрика: Русское оружие

Полет "летающего танка" на малой высоте сняли на видео в Сирии

Текст: Алексей Брусилов
Боевые вертолеты Ми-24 военно-воздушных сил Сирии задействованы в патрулировании автомобильной магистрали Пальмира - Дейр-эз-Зор.

Судя по кадрам, появившимся в социальных сетях, задействована модификация "летающего танка", вооруженная двуствольным 30-мм автоматическим орудием ГШ-30К. Также подвешены блоки с неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Фото: Объединенное командование вооруженных сил Эквадора / https://www.ccffaa.mil.ec/
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"Вертушка", пролетая на небольшой высоте, сопровождает двигающуюся по трассе колонну автобусов. При малейшей угрозе "двадцать четвертый" обрушит на противника дождь из снарядов и НАР. Интересно, что в его десантном отделении находятся военнослужащие.

Пушечные Ми-24П, по имеющимся данным, эксплуатируются в ВВС Сирии с 2017 года. Они прекрасно зарекомендовали себя в боях, демонстрируя высокую огневую мощь и невероятную живучесть. Так, в феврале прошлого года сообщалось, что в один из вертолетов попал снаряд 57-мм зенитной пушки С-60. Экипаж смог успешно вернуться на базу.

Серьезные повреждения получил во время выполнения задания другой такой же вертолет, и его также удалось достаточно быстро вернуть в строй.

Кроме того, правительственные войска продолжают применять более старые Ми-25, вооруженные 12,7-мм пулеметами ЯкБ-12.7 и противотанковыми управляемыми ракетами 9М17П комплекса "Фаланга-ПВ".

Русское оружие Мировой арсенал РГ-Видео

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