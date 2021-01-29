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29.01.2021 15:41
Рубрика: Власть

Посольство разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур в условиях COVID-19

Текст: Юрий Когалов

В Сингапуре по-прежнему действуют ограничения на въезд и транзит через страну. Об этом проинформировало посольство РФ в республике в связи с возобновлением с 8 февраля авиасообщения между нашими странами.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как отмечается на сайте дипмиссии, "въезд иностранных граждан, не имеющих вида на жительство или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре, запрещен". Исключение делается лишь для тех, кого пригласили местные власти, а также лиц, постоянно проживающих на территории ряда стран, с которыми Сингапур заключил определенные соглашения, и прибывающих по деловой или служебной необходимости. Речь идет о Брунее, Китае, Южной Корее, Малайзии и Германии. Россия в этот список не входит.

Что касается транзита, то через аэропорт Чанги он возможен только рейсами авиакомпаний Singapore Airlines, Silk Air и Scoot. При этом путешественникам строго запрещено выходить из аэропорта в город.

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