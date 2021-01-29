Посольство РФ жестко отреагировало на заявление США о коррупции в Болгарии

Посольство РФ в Софии обвинило США в лицемерии после заявления американского дипломата о неспособности Болгарии справиться с коррупцией.

"Корректность и уместность острых замечаний по поводу чувствительных для болгарского общества вопросов вызывает большие сомнения, - говорится в опубликованной в Facebook позиции российской дипмиссии. - Вопрос коррупции в высших эшелонах власти все еще существует даже в "самых демократических" странах в мире (не будем вспоминать, например, некоторые сюжеты "украинского досье" на действующее руководство США). Запахло лицемерием, так ведь?"

Прозвучавшее накануне заявление представителя американской дипмиссии в Болгарии в посольстве РФ также назвали "менторским" и не содержащим конкретных доказательств.

В комментариях под размещенным сообщением болгары комментируют событие как вмешательство США во внутренние дела балканской республики, а также выражают свою категоричность в необходимости использования российскими дипломатами менее корректных формулировок в адрес сути политики Вашингтона.