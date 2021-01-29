Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля

В палате он шутил и предлагал врачам спеть песню из картины "Офицеры". Кто у нас не помнит этих слов?! "От героев былых времён не осталось порой имён…"

Старался подпевать. И обижался, если сбивались или фальшивили.

Его увезли в больницу с подозрением на коронавирус - вместе с женой, тоже народной и прекрасной, Ириной Купченко. На второй день наступившего года. С ней, к счастью, все в порядке. Надеялись, что и Василий Лановой - он сильный - справится с болезнью. Но в минувший четверг все ухудшилось - реанимация, ИВЛ. Поздно вечером двадцать восьмого, без четырех минут одиннадцать, актер ушел из жизни. Только что, шестнадцатого января, ему исполнилось 87.

"И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть. Ни с пути свернуть".

Не думали, но вышло так, что этой песней там, в больнице, проводили Ланового. Слова простые - трудно без дрожи петь и слушать. А кого еще? В фильме "Офицеры" не его герою Ивану Варраве достались наградные красные революционные шаровары. Зато Василию Лановому давно уже присвоили негласно имя "главного офицера страны". Дело совсем не в том, что ему - с такой осанкой и таким-то профилем - шли военные мундиры и погоны всех времен, от войны с Наполеоном до гражданской и Великой Отечественной. Чаще всего сейчас звучат слова: ушел из жизни настоящий патриот и государственник. Их произносят в наше время, как известно, с разными оттенками. Как-то стесняются. Лановой - как всем известно - не стеснялся. Этим многих раздражал. Слушая ругающих "советское прошлое", бывало, не смущаясь, говорил - то самое, о чем помалкивают многие: все, конечно, верно, но не надо забывать, что если бы не это прошлое, сейчас он, Вася Лановой, ходил бы пастухом в селе Стримба где-то в Одесской области, откуда родом его родители. Так что каким бы романтическим он ни был государственником, в этих словах он не видел двусмыслицы.

Что интересно: соглашался на роли, которыми теперь больше всего знаменит, каждый раз со скрипом. Смысл искал. Вот и с Варравой в фильме "Офицеры" было то же самое. На роль отчаянного романтического командира артисту помогли настроиться Вивальди и историк Карамзин. В цикле "Осень" из "потрясающих скрипичных "Времен года" - как рассказывал артист - он ощущал "яркую бронзу, первую изморозь... "Вот, - понял я, - где Иван Варавва!".

Странно лишь на первый взгляд. Дальше наслаивалась "История государства Российского" Николая Карамзина, в которой "впервые прозвучала мысль", которая и стала лейтмотивом фильма: "Есть такая профессия - Родину защищать". Для Ланового эта фраза - не отвлеченная: за ней стук сердца, шелест крови.

Семилетнего Василия с двумя сестрами отправили на лето к дедушке и бабушке. Дети приехали 22 июня сорок первого. Над Одессой в небе гул немецких самолетов. Родители об их судьбе не знали ничего - поскольку скоро дети оказались в оккупации. Самое незабываемое ощущение - как гадский фриц дал две автоматные очереди у него над головой для развлечения. От заикания вылечат потом в Москве, когда в сорок четвертом детей смогут вывезти родители.

Второе - в памяти Иван Иванович, учитель. В оккупации детей - как жителей новой Бессарабии - приказано было учить румынскому. За классом присматривал румынский офицер. Но, как запомнил Лановой, как только тот куда-то исчезал, Иван Иванович доставал из старого портфеля запрещенную литературу: "Хлопцi, зараз я вам почитаю…" Книжка Миколы Островського называлась "Як гартувалася сталь". Так что оттуда, из детства, из запечатленного в сознании, остался образ Павки Корчагина, "коммунистического Иисуса Христа", спасительного "гимна не эгоизму, а самоотречению человеческому". Во имя. Это у него и от родителей - они здоровье потеряли, но считали: стыдно ныть - это их вклад в Победу.

Это объясняет, почему Павка Корчагин для Ланового в одном ряду с Иваном Варравой. Но объясняет ли - как пастушку, крестьянскому ребенку, затаившему личную детскую злобу на фашистов, удалось войти в историю блестящим капитаном Греем под алыми парусами, лощеным ловеласом Курагиным в "Войне и мире", прирожденным графом Вронским? Василий Лановой - красив. Ненавидел "символы", которые ему приклеивали. Талантлив необыкновенно. Но к этому добавилось еще одно: достоинство. Наследственное. Его поступки и слова - мужские. Тут опять стук сердца, голос крови.

Сказочный принц Калаф - его первая большая роль на вахтанговской сцене - разгадывал замысловатые загадки капризной принцессы. Правильные ответы были в трех словах: "надежда", "кровь" и "Турандот". В жизни Лановой очень серьезно - при том, что щек он никогда не надувал, - эти три слова трансформировал в три основных понятия: "вера", "память" и "любовь".

Он часто вспоминал в интервью о "позвоночнике". Который гнуть не стоит. И - переходил к Пушкину. Он государственник такой - от Пушкина. Его "бессмертный полк" воспитан на Толстом. "Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать; для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи".

"Для меня российская национальная идея - Пушкин: он наше все! - не раз говорил Василий Лановой. - Недаром же кто-то мудрый заметил: "Когда в России все хорошо, Александр Сергеевич - наш флаг, а когда начинаются беды, он превращается в фундамент и якорь государства".

И - без корысти. Без занудства. Без уколов в спину. "Мне не к лицу и не по летам… Пора, пора мне быть умней! Но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей". Конечно, Лановой был "государственник" и "патриот". Его Корчагин и Варрава на лихом коне - были светлы по-пушкински. И мерки времени снимал актер по-пушкински: "Главный ведь бич сегодня какой? Польза, польза, польза! Деньги, деньги, деньги!" - а они в любые времена "будут являть собой образец бескорыстия и чистоты".

Напоминать, что в жизни кое-что важнее денег.

Такая вот патриотическая мысль.

В самом финале фильма "Павел Корчагин" герой выходит крупным планом к зрителю и говорит: "Если вам когда-нибудь скажут, что Павка Корчагин сложил оружие или умер, - не верьте. Это бред, брехня".

В понедельник в Вахтанговском театре - прощание с большим артистом, честным гражданином и хорошим человеком. Похоронят его на Новодевичьем.

И если скажут, что теперь Василий Лановой не выйдет на парад "бессмертного полка" - не верьте. Это бред, брехня.

"… Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним".