Путин поручил проработать вопрос доплат за классное руководство в колледжах

За классное руководство в колледжах нужно доплачивать - президент поручил проработать этот вопрос. Еще Владимир Путин предложил налоговые льготы для спонсоров колледжей и поручил кабмину создать электронный ресурс учебников среднего профобразования. Также будет обновлен перечень приоритетных профессий для людей с инвалидностью.
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Правительству предстоит до 15 марта проработать вопрос о введении ежемесячного вознаграждения из средств госказны для классных руководителей в профессиональных образовательных организациях.
Также поручено проработать возможность применения инвестиционного налогового вычета при пожертвованиях для обновления материально-технической базы таких образовательных организаций.
До сентября 2022 года кабмин должен создать единый открытый электронный ресурс для размещения учебников и пособий по программам среднего профобразования.
Кроме того, президент поручил Минтруду до конца марта проработать вопрос обновления перечня приоритетных профессий, получив которые, инвалиды могли быть наиболее конкурентоспособны на региональных рынках труда.