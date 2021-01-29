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29.01.2021 14:46
Рубрика: Власть

Путин поручил проработать вопрос доплат за классное руководство в колледжах

Текст: Кира Латухина
За классное руководство в колледжах нужно доплачивать - президент поручил проработать этот вопрос. Еще Владимир Путин предложил налоговые льготы для спонсоров колледжей и поручил кабмину создать электронный ресурс учебников среднего профобразования. Также будет обновлен перечень приоритетных профессий для людей с инвалидностью.
Фото: Александр Уткин/РИА Новости Фото: Александр Уткин/РИА Новости
Фото: Александр Уткин/РИА Новости
Фото: iStock
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Правительству предстоит до 15 марта проработать вопрос о введении ежемесячного вознаграждения из средств госказны для классных руководителей в профессиональных образовательных организациях.

Также поручено проработать возможность применения инвестиционного налогового вычета при пожертвованиях для обновления материально-технической базы таких образовательных организаций.

До сентября 2022 года кабмин должен создать единый открытый электронный ресурс для размещения учебников и пособий по программам среднего профобразования.

Кроме того, президент поручил Минтруду до конца марта проработать вопрос обновления перечня приоритетных профессий, получив которые, инвалиды могли быть наиболее конкурентоспособны на региональных рынках труда.

Власть Работа власти Общество Образование Президент Правительство

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