Путин поручил проработать вопрос доплат за классное руководство в колледжах

За классное руководство в колледжах нужно доплачивать - президент поручил проработать этот вопрос. Еще Владимир Путин предложил налоговые льготы для спонсоров колледжей и поручил кабмину создать электронный ресурс учебников среднего профобразования. Также будет обновлен перечень приоритетных профессий для людей с инвалидностью.

Фото: Александр Уткин/РИА Новости