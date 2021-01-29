Белгородский фестиваль "Русская каша" стал лучшим

Кулинарный фестиваль "Русская каша" победил в номинации "Культура. Гастрономические события" национальной премии "События России-2020". Основная задача конкурса - выявить лидеров event-индустрии и продемонстрировать высочайший уровень организации мероприятий.

Национальная премия вручается с 2011 года по 20 номинациям онлайн-журналом "Event.ru", в этот раз в финал прошло 152 заявки из 37 регионов. Белгородская область представила 31 проект, в том числе фестиваль "Русская каша".

Мероприятие проводится в Белгороде шесть лет. На его площадках лучшие шеф-повара соревнуются в приготовлении оригинальной каши, для горожан предусмотрена культурно-развлекательная программа и бесплатное угощение.

Фестиваль уже не раз становился победителем престижных премий в области событийного туризма, в том числе "Russian Event Awards", был в тройке самых популярных гастрономических фестивалей России рейтинга аналитического агентства "ТурСтат".

В 2020 году в рамках фестиваля появился совместный проект городского управления потребительского рынка и холдинга "Белгород-медиа" - телевизионная программа "Каша с шефом". Участие в ней принимали профессиональные повара и известные белгородцы.