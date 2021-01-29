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29.01.2021 13:00
Рубрика: Происшествия

Ярославец отсудил компенсацию за падение в колодец

Текст: Элина Труханова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суд в Ярославле взыскал с владельца люка компенсацию за падение в него человека.

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По словам официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, инцидент произошел в апреле 2019 года. Мужчина остановил машину у торгового павильона в Гагаринском переулке, однако при выходе из автомобиля наступил на крышку люка, которая перевернулась. Падая, он схватился левой рукой за дверь машины, что, как потом определят медики, привело к "закрытому отрыву сухожилия бицепса плеча слева".

- До сих пор молодой человек продолжает лечение, испытывает боль, функции левой руки в полном объеме не восстановились, - пояснила Ольга Козлова.

В суде, куда пострадавший обратился с иском о компенсации морального вреда и понесенных расходов на ультразвуковое исследование, выяснилось, что колодец находится на балансе компании-провайдера цифровых услуг и сервисов.

- Материалами дела подтверждается, что люк находился в ненадлежащем состоянии, что и стало причиной падения в него человека, - рассказали в пресс-службе облсуда.

Поэтому требования истца о компенсации морального вреда суд частично удовлетворил - с учетом принципа разумности и справедливости. При этом суд посчитал, что расходы на УЗИ возмещению не подлежат, поскольку врач-травматолог выдавал пострадавшему направление на обследование и консультацию в госпиталь ветеранов войн, а он отправился в другую клинику, где обследовался платно.

Решением Кировского районного суда Ярославля в пользу пострадавшего ярославца с компании-ответчика взысканы 70 тысяч рублей компенсации морального вреда и 15 тысяч рублей, потраченных на оплату услуг представителя.

Решение вступило в законную силу.

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