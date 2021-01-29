Лжеполицейские заставили москвича отдать полмиллиона рублей

Нападение на молодого человека произошло в Москве на Гвардейской улице, когда он гулял с девушкой.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что 22-летнего жителя столицы и его спутницу остановили в подъезде дома двое мужчин, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Молодых людей посадили в автомобиль, на парня надели наручники, приставили к голове пистолет и потребовали деньги, угрожая подбросить наркотики.

Часть требуемой суммы молодой человек отдал злоумышленникам наличными, а вторую - перевел на указанный ими счет. Ущерб составил 500 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска при поддержке спецназа СОБР ГУ Росгвардии по Москве задержали двоих вымогателей - неработающих жителей Московской области. В их автомобиле обнаружены наручники, травматический пистолет и поддельное служебное удостоверение. К правоохранительным органам задержанные отношения не имеют.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.