Мэр Белгорода пообещал регулярно проводить "прямую линию"

Мэр Белгорода Юрий Галдун провел вторую "прямую линию", ответив на десятки вопросов горожан и пообещал, что пользоваться этим каналом коммуникации продолжит до тех пор, пока он будет востребован белгородцами.

Во время подготовки к разговору с главой администрации города набралось порядка двухсот вопросов. Открыла прямую линию тема прошедшего 23 января митинга и возможной, по мнению автора вопроса, политике двойных стандартов, которой, как пояснил Юрий Галдун, не было: "Люди просто не выдержали сроки подачи заявки".

Рассказывая о благоустройстве Архиерейской рощи, мэр еще раз напомнил сказанное во время рабочей поездки с врио губернатора области Вячеславом Гладковым: "Архиерейская роща нужна всем: мамам с детьми, спортсменам, велосипедистам. Она нужна для спорта и для тихого отдыха. Нужно провести зонирование. Вопрос будет выставлен на всеобщее обсуждение". Что касается центрального парка: "Вопрос финансирования открыт. Я предполагаю, что будет как федеральное, так и областное финансирование. На месте старых аттракционов появятся новые. Я хорошо отношусь к тому, чтобы люди выбирали, что нужно делать в первую очередь. Решили не рощу, а парк, значит, будем делать парк", - подчеркнул Юрий Галдун.

Отвечая на вопрос о необходимости школы в районе Юго-Западный-1, мэр пояснил, что для столь крупного объекта должно быть достаточно средств. Пока их нет, но этой проблемой занимается и он, и врио губернатора. На вопрос о качестве школьного питания Юрий Галдун ответил: "Я сам периодически осуществляю проверки качества школьного питания и буду приветствовать, если родители тоже начнут работать в этом направлении".

Еще предстоит, по словам Юрия Галдуна, решить вопрос с нехваткой автобусов и навести порядок с режимами пассажирских перевозок, а также решить проблемы, связанные с изменениями схемы движения общественного транспорта.

Во время "прямой линии" говорили и о качестве работы управляющих компаний. Здесь мэр еще раз озвучил свое мнение, что если горожан не утраивает работа УК, то их нужно менять.

Отвечая на вопрос о личном отношении к прививочной кампании от COVID-19, мэр рассказал, что уже записался на вакцинацию в эту пятницу и даже готов поделиться своими ощущениями после прививки с горожанами, если они сочтут это необходимым.

За час с небольшим мэр ответил на большую часть поступивших вопросов, те, которые ведущие не успели озвучить во время прямой линии, обязательно будут рассмотрены, заверил Юрий Галдун.

Полностью прямую линию с мэром Белгорода можно посмотреть здесь.