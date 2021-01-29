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29.01.2021 12:37
Рубрика: Экономика

"Мосгаз" реконструирует стратегический газопровод

Текст: Ирина Огилько

Специалисты "Мосгаза" переложат две нитки стратегического газопровода высокого давления на северо-западе столицы. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе "Мосгаза".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Реконструируемый газопровод высокого давления построен в начале 60-х годов прошлого века и достиг предельного срока эксплуатации. Он имеет стратегическое значение: это единственный ввод газа на севере Москвы, обеспечивающий бесперебойную жизнедеятельность города, - сообщили в пресс-службе. - Общая протяженность около 4 км, в том числе два подводных участка трубы. Газопровод является источником подачи газа для таких крупных объектов энергетики, как ТЭЦ-16, районная тепловая станция "Красная Пресня", ТЭС "Международная", ГРП "Щукино", ГРП "3-я Силикатная", питает коммунально-бытовые объекты и многоквартирные жилые дома на севере и северо-западе Москвы".

Все работы пройдут без отключения потребителей, с применением современных технологий. "С учетом того, что работы выполняются на особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Природно-исторический парк "Москворецкий" и предусматривают очистку от зеленых насаждений с обязательной компенсационной посадкой, АО "Мосгаз" в установленном порядке получена необходимая документация от департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - отмечают в компании.

В пресс-службе уточнили, что в зону проведения работ не попадают редкие виды животных и растения. "Процесс очистки от зеленых насаждений и компенсационной посадки организуют индивидуально по каждому участку работ, с целью максимально сохранить зеленые насаждения. Применяемые строительные решения призваны не нарушить привычный ландшафт и сводят к минимуму дополнительные земляные работы", - заявили в пресс-службе.

Строительство объекта займет более года.

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