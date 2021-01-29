Мошенник под видом помощи в получении займа украл 8 миллионов рублей

Кража произошла в московском офисе одного из банков на Ленинском проспекте.

В пресс-службе УВД по Центральному административному округу столицы сообщили, что в одном из кафе 42-летний москвич познакомился с неизвестным, который предложил ему выступить в качестве заемщика денег за материальное вознаграждение, на что он согласился. Они проследовали в нотариальную контору, где москвич заключил договор займа с 24-летним жителем столицы и, подписав необходимые документы, получил деньги и написал расписку о получении денег. Затем они направились в отделение одного из банков для открытия счета и внесения на него заемных средств. Заемщик поднялся на второй этаж, а в это время неизвестный, у которого находилась сумка с деньгами, вышел из помещения банка и скрылся. Материальный ущерб составил 8 миллионов рублей.

Мошенника задержали сотрудники уголовного розыска на Азовской улице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.