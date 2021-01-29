Наталья Сергунина: Более 280 тысяч школьников Москвы прошли обучение в детских технопарках

С 2016 года детские технопарки столицы стали настоящими центрами подготовки специалистов нового поколения. Здесь дети знакомятся с перспективными техническими и творческими дисциплинами, создают свои первые изобретения - от робота-вратаря до интерактивного учебника. Сегодня их уже 18, они есть практически в каждом округе города. В них разместились 88 лабораторий с самым современным оборудованием.

"Это один из основных элементов городской системы профориентации детей и подростков. В детских технопарках предусмотрено 350 образовательных программ более чем по 40 направлениям - от технических до творческих специальностей. Обучение включает в себя интерактивные занятия с теорией, практические задания и работу над собственными проектами - индивидуально или в команде", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.