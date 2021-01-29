Показания теплосчетчиков в Москве можно передавать онлайн

Передавать показания счетчиков теперь можно на портале мэра, где заработал обновленный сервис "Прием показаний приборов учета воды и тепла".

Согласно данным портала, новый сервис расположен в разделе "Жилье, ЖКУ, двор". Ранее здесь можно было передавать данные водосчетчика, теперь к нему прибавились показания квартирных приборов учета теплоэнергии.

Напомним, что воспользоваться услугами могут только зарегистрированные на mos.ru пользователи. Для начала передачи показаний нужно выбрать кнопку "Передать показания", после чего потребуется указать код плательщика, заполнить адрес и внести данные счетчиков.

Уточняется, что жители домов, затраты на тепло в которых равномерно распределяются в течение года, могут передавать показания на протяжении этого года и до 25 января следующего. Введенные показания будут использованы для расчета платы за отопление в следующем периоде.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, только в 2020 году москвичи около 60 миллионов раз воспользовались услугами ЖКХ онлайн.

Напомним, что накануне о запуске онлайн-платформы "Электронный дом Москва" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.