Ракова: Москва смогла создать полноценную систему медпомощи горожанам с коронавирусом

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "НТВ" рассказала, что за небольшой временной период городу удалось создать эффективную систему оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией:

"Практически год прошел с того момента, как Москва борется с коронавирусом - 28 января был создан Оперативный штаб. За 3-4 недели нам удалось создать полноценную систему оказания медпомощи в Москве: перепрофилировать 20 тысяч коек под работу с коронавирусом, развернуть уникальную систему ведения пациентов на амбулаторном уровне - создать телемедицинский центр, укомплектовать выездные бригады поликлиник. Кроме того, мы первыми приняли решение о бесплатной выдаче лекарств для лечения на дому, а также создали КТ-центры, которые 24 часа в сутки обеспечивают полноценную диагностику пациентов с коронавирусом. Если говорить военным языком, мы создали опорную сеть сортировочных центров, которые обеспечивают баланс между поликлиникой и стационаром".

Заммэра также поделилась историей о первом пациенте с коронавирусной инфекцией в Москве: "Первого пациента забыть невозможно. Символично, что это случилось 29 февраля - в день, который бывает раз в 4 года. Буквально за считанные часы отработали всю технологию выявления контактных лиц, которую затем положили в основу работы с ковидными больными".

Ракова рассказала, что основой успешного оказания медпомощи пациентам с коронавирусом стала единая цифровая платформа, которая обеспечивает непрерывное ведение заболевших.

"Нам удалось обеспечить всех москвичей необходимой медпомощью, удалось не скатиться в коллапс. Залогом и каркасом тех результатов, которых мы добились, стала цифровая медицинская платформа, созданная в Москве. Именно она позволила нам оказывать медицинскую помощь с одной стороны всеобъемлюще, с другой стороны - индивидуально: учесть все потребности и особенности состояния каждого пациента. Эта система в совокупности с трудом медиков и работой других служб позволила нам пролечить около миллиона горожан, обеспечивая непрерывное ведение заболевшего от подозрения на коронавирусную инфекцию до выздоровления", - сказала Ракова.

Отдельно вице-мэр отметила роль командной работы правительства Москвы в борьбе с пандемией: "Только профессиональная команда мэра могла с этим справиться. Врачи лечили, строители в беспрецедентные сроки возводили новые больницы, комплекс жилищного хозяйства начал ремонтировать корпуса и обеспечивать кислородом десятки тысяч коек, а экономкомплекс - обеспечивать медиков необходимыми средствами защиты. Все работали как единый большой механизм".

Говоря о текущей ситуации в городе сказала: "Сейчас ситуация в городе улучшается, мы принимаем решения о постепенном снятии временных ограничений. Это большой труд - весь год мы балансировали между разумными ограничениями, необходимостью вовремя их вводить, а также вовремя их снимать, чтобы не наносить серьезный урон экономике. Я надеюсь, нам удалось выдержать этот баланс в 2020 году".