Новости

Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер лишился еще одной роли 15:04
Минпросвещения не планирует сдвигать начало учебного года 14:50
Видео: Работники крупной уральской компании станцевали в поддержку президента РФ 14:50
В Ленобласти жителям предложили складировать мусор в индивидуальных баках 14:44
Партия пенсионеров пойдет на выборы в заксобрания 32 регионов РФ 14:39
Путин заявил о непростой ситуации с безопасностью на Дальнем Востоке 14:37
В Подмосковье отметили 195-летие со дня рождения Салтыкова-Щедрина 14:20
На ТТК построят новый съезд в "Москву-Сити" 14:15
Видео: сын Джеймса Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано 14:10
Песков заявил об отсутствии на повестке вопроса о вхождении Донбасса в РФ 14:05
С 15 марта "Стриж" из Москвы в Петербург будет уходить с Киевского вокзала 14:04
Песков: Путин был поклонником гражданской позиции Ланового 13:49
Умерла лауреатка "Оскара", актриса Сисели Тайсон 13:46
Щекутьев избран генеральным секретарем Федерации бокса России 13:45
Победитель "Евровидения" Александр Рыбак исполнил песню "Короля и Шута" 13:37
В московском метро появятся сине-белые поезда 13:19
Стали известны дата и место похорон Василия Ланового 13:14
Оперштаб: Еще 6180 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 13:13
Путин 29 января проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 13:05
В Сербию прибыла партия вакцины "Спутник V" 13:03
В 10% российских компаний ввели дресс-код для удаленных сотрудников 13:02
Зюганов назвал Ланового одним из самых ярких и талантливых граждан 13:00
Названа дата прощания с Василием Лановым 13:00
В Тюмени сотрудник ГИБДД спас мужчину от удушья с помощью гаечного ключа 12:59
Мишустин назвал Ланового человеком большого сердца и души 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 14:04
Рубрика: Экономика

С 15 марта "Стриж" из Москвы в Петербург будет уходить с Киевского вокзала

Текст: Ирина Огилько

С 15 марта в график движения ряда поездов, связанных с Курским вокзалом, вносятся изменения. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
В Москве построят новую железную дорогу

Так, вносятся изменение в график и маршрут следования поезда "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург - Самара, проходящего через Москву, он будет следовать без остановки для посадки и высадки пассажиров на Курском вокзале столицы. Для его транзита через Москву будет задействован третий путь Московского центрального кольца (МЦК).

Также будет скорректирован график движения и изменен вокзал отправления и прибытия поезда "Стриж" № 711/712 Москва - Санкт-Петербург. Вместо Курского он будет прибывать и отправляться с Киевского вокзала Москвы.

Реорганизация движения поездов связана масштабными строительными работами на с линии Москва-Каланчевская - Москва-Курская. Вместо двух путей здесь будет уложено четыре главных пути, что позволит увеличить объемы движения электропоездов.

Как уточнили в пресс-службе, отмена остановки "Стрижа" № 713/714 Санкт-Петербург - Самара в Москве носит временный характер - до открытия в конце мая нового вокзального комплекса Восточный (терминал Черкизово), расположенного рядом со станцией Локомотив МЦК. Вокзальный комплекс откроется 29 мая. Он объединит пассажиропотоки поездов дальнего следования, следующих через Москву транзитом, пассажиров МЦК, метро и наземного городского транспорта.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва ПФО Самарская область Самара СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Умер Василий Лановой
Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков