С 15 марта "Стриж" из Москвы в Петербург будет уходить с Киевского вокзала

С 15 марта в график движения ряда поездов, связанных с Курским вокзалом, вносятся изменения. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Так, вносятся изменение в график и маршрут следования поезда "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург - Самара, проходящего через Москву, он будет следовать без остановки для посадки и высадки пассажиров на Курском вокзале столицы. Для его транзита через Москву будет задействован третий путь Московского центрального кольца (МЦК).

Также будет скорректирован график движения и изменен вокзал отправления и прибытия поезда "Стриж" № 711/712 Москва - Санкт-Петербург. Вместо Курского он будет прибывать и отправляться с Киевского вокзала Москвы.

Реорганизация движения поездов связана масштабными строительными работами на с линии Москва-Каланчевская - Москва-Курская. Вместо двух путей здесь будет уложено четыре главных пути, что позволит увеличить объемы движения электропоездов.

Как уточнили в пресс-службе, отмена остановки "Стрижа" № 713/714 Санкт-Петербург - Самара в Москве носит временный характер - до открытия в конце мая нового вокзального комплекса Восточный (терминал Черкизово), расположенного рядом со станцией Локомотив МЦК. Вокзальный комплекс откроется 29 мая. Он объединит пассажиропотоки поездов дальнего следования, следующих через Москву транзитом, пассажиров МЦК, метро и наземного городского транспорта.