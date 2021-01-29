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29.01.2021 13:45
Рубрика: Спорт

Щекутьев избран генеральным секретарем Федерации бокса России

Текст: Максим Домчев

В пятницу в Москве состоялась отчетно-выборная конференция Федерации бокса России, в ходе заседания которой был выбран состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии.

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После этого был назначен новый генеральный секретарь Федерации бокса России. Исполнительный комитет единогласно утвердил на этот пост Кирилла Щекутьева, ранее занимавшего должность заместителя генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу.

"Я благодарен за доверие, оказанное мне Высшим наблюдательным советом, Исполнительным комитетом и боксерским сообществом нашей страны. Моя главная задача сейчас сохранить и приумножить успех, достигнутый нашей Федераций в последние 4 года. Федерация бокса России признавалась лучшей национальной федерацией несколько лет подряд, поэтому планка задана высокая. Приложу все усилия, чтобы бокс в нашей стране продолжал развиваться еще стремительнее. Готов к диалогу и предложениям со стороны коллег, которые работают во благо российского спорта" - сказал новый генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

В отчетно-выборной конференции Федерации бокса России, прошедшей в онлайн-формате, участвовали делегаты от всех 85 региональных боксерских федераций страны. На конференции был сформирован состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии Федерации бокса России на ближайшие четыре года.

Занимавший этот пост Умар Кремлев 12 декабря 2020 года большинством голосов делегатов из 150 стран был избран Президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). После избрания Умар Кремлев заявил о том, что намерен сосредоточиться на работе в AIBA, в связи с чем оставит пост генерального секретаря Федерации бокса России.

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