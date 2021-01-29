Собянин: Больше половины москвичей переболели коронавирусом

Более половины жителей российской столицы уже перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

- По данным аналитики, которую мы имеем, и исследований, которые мы проводим, больше половины москвичей переболело, - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

По словам мэра, переболевшим СOVID-19 спешить с прививкой не стоит. Повторно, объяснил он, вирус подхватывают меньше одного процента горожан. Это лишь доказывает, что иммунитет к инфекции сохраняется долго, резюмировал Собянин.