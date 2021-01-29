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29.01.2021 15:45
Рубрика: Власть

Собянин открыл в ЮВАО флагманский центр госуслуг "Мои документы"

Текст: Любовь Проценко
Фото: Ян Михеев
В столице открылся пятый по счету флагманский центр государственных услуг "Мои документы". Расположен он на юго-востоке города, на площадях торгового центра "Город" по Рязанскому проспекту, 2 корпус 3. Мэру Москвы новый МФЦ понравился: "В этом году мы запускаем уже второй такой центр с прицелом, чтобы открыть их в каждом округе столицы".

И продолжил: "Мы не прекращаем развивать эту сферу, несмотря на то, что особенно во время пандемии такие услуги лучше получать онлайн. Но огромное количество людей все равно приходят в МФЦ - около 70 тысяч в сутки. Мы постоянно работаем над улучшением их внешнего облика и внутреннего содержания, а так же технологических и организационных возможностей, чтобы наши МФЦ становились комфортнее. Из маленьких помещений они переезжают вот в такие центральные многофункциональные центры. Здесь есть весь набор услуг и для населения, и для малого бизнеса, включая оформление транспорта".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Щербинке открылся центр госуслуг "Мои документы"

Как и все флагманские МФЦ, центр на Рязанке расположен в непосредственной близости от крупнейшего транспортного узла. Он объединяет четыре станции: две метро - Некрасовской и Большой кольцевой линий, и две железнодорожных - МЦК и Горьковского направления МЖД. Это удобно москвичам, особенно тем, кому нужно оформить лист нетрудоспособности, кто остался без работы и ищет новую, как и тем, кто купил машину и хочет ее зарегистрировать. Всего в этом флагманском центре оказывается 270 госуслуг. 98% из них доступны по экстерриториальному принципу, то есть всем жителям города, независимо от места регистрации. Для обслуживания посетителей открыты 63 окна приема, работают 117 сотрудников - специалисты МФЦ, ГИБДД и другие. Безбарьерная среда обеспечивает доступность и комфорт для маломобильных граждан. Для проведения лекций, мастер-классов и встреч с жителями есть конференц-зал, для посетителей с детьми - просторный детский уголок и зона обмена книгами, в зоне ожидания - мягкие диваны с возможностью зарядить мобильные устройства. Для безналичной оплаты пошлин - POS-терминалы, а также банкоматы и терминалы для платежей. Время работы, как и в других флагманах, - ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

Как и подобные центры в других округах, флагман на Рязанке после окончания пандемии COVID-19 станет естественным местом притяжения и социальной жизни для жителей близлежащих районов. Они смогут пользоваться здесь и дополнительными сервисами, такими как медицинский кабинет "Мое здоровье", турбюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", консультация и юридическая помощь "Мой нотариус", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе". Ожидается, что этот МФЦ будет принимать до 1 000 человек в сутки.

Всего в настоящее время в Москве работает 132 центра "Мои документы", включая 126 районных центров, 5 флагманских, а также Дворец госуслуг на ВДНХ. Столичные центры госуслуг занимают лидирующие позиции не только в России, но и среди мегаполисов мира. Только в Москве можно получить государственные услуги 7 дней в неделю - с понедельника по воскресенье, с 08:00 до 20:00 в районных центрах и с 10:00 до 22:00 во флагманских офисах. В самые тяжелые моменты пандемии COVID-19 центры госуслуг пришли на помощь жителям города. Сотрудники все это время работали операторами на горячей линии по коронавирусу, обрабатывая до 50 тысяч звонков в день. Всего обработано более 1,6 миллиона вызовов, помогают медицинским работникам в стационарах, снимая с них часть административной и бумажной работы.

Мишустин заявил о расширении услуг МФЦ
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