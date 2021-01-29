Стало известно, кем работает осужденный Михаил Ефремов в колонии

Осужденный за смертельное ДТП в Москве актер Михаил Ефремов работает в швейном цехе в колонии под Белгородом, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ефремова Петра Хархорина. Он посетил подзащитного совсем недавно и отметил что у Ефремова все в порядке. "Он здоров", - сказал адвокат.

Он также добавил, что к его подзащитному с уважением относятся другие осужденные, а у руководства исправительного учреждения он находится на хорошем счету. Петр Хархорин также прокомментировал информацию о якобы напряженных отношениях между Ефремовым и супругой Софьей Кругликовой, назвав эти слухи фейком.

Адвокат поделился мнением о том, что распространяются они неслучайно: перед рассмотрением кассационной жалобы те, кто против смягчения приговора актеру, "начали раскачивать ситуацию".

Напомним, что актер Михаил Ефремов изначально был приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП, после срок наказания был сокращен на полгода. Наказание Михаил Ефремов отбывает в колонии №4 в Белгородской области.