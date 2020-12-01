Михаила Ефремова перевели из СИЗО в колонию под Белгородом

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, переведен в исправительную колонию №4 в Белгородской области из СИЗО, где он находился на 20-дневном карантине в изоляторе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, срок карантина, который проходят заключенные из-за пандемии коронавируса, истек накануне.

Напомним, что ранее в исправительной колонии № 4 в Белгородской области отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там предусмотрено, что осужденные могут освоить несколько рабочих специальностей: токаря, оператора котельной и швейной машины, повара, электромонтера. В настоящее время в колонии производят медицинские костюмы, дезинфекторы, моющие средства, стеклянные сувениры и деревянные поддоны.