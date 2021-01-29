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29.01.2021 15:11
Рубрика: Общество

Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки

Текст: Ирина Огилько

Профориентационный марафон начинается в феврале для школьников и студентов колледжей. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента науки и образования столицы.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Как рассказали в пресс-службе, тренинги и встречи с представителями различных компаний станут хорошим подспорьем в выборе профессионального пути и позволят получить экспертное мнение. Так, получить консультации специалистов можно будет по работе в сфере фармацевтики, IT-технологий, программирования, специальностях в авиационной промышленности и других. "Для того, чтобы участвовать в марафоне, нужно пройти электронную регистрацию", - уточнили в пресс-службе. Старт профориентации - 3 февраля в 14:00 с "Советов для успешного старта карьеры". 

В этот же день в 14:00 пройдет онлайн-встреча для тех, кто хочет связать свою жизнь с лекарственными средствами и лечением пациентов: "Фармацевт: особенности и перспективы профессии".

В 15:00 участники онлайн-встречи познакомятся с разработкой и производством современных беспилотных летательных аппаратов. Лекция называется "Беспилотные летательные аппараты: IT-технологии и робототехника".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В это же время, в 15:00, специалисты одной из ведущих компаний российской авиационной промышленности расскажут о развитии отечественного двигателестроения и всего самолетостроения России, истории своего предприятия, его структуре и производимой продукции.

4 февраля в 15:00 представитель Музея магистрального транспорта газа познакомит участников онлайн-встречи с технологическими процессами транспортировки газа. 

А спустя час, в 16:00, школьники узнают о доставке писем и посланий в допетровские времени и сейчас.

Полный список мероприятий доступен на сайте проекта  "Субботы московского школьника" ( в разделе "Календарь мероприятий").

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