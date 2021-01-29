Уникальному отделению кардиохирургии Морозовской детской больницы - 3 года

Новости

Володин назвал продление СНВ-3 наиболее важным законом за январь 10:27
Пермячка отсудила у больницы 500 тысяч рублей за неверный диагноз 10:17
Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварии с пешеходами 10:01
В США продаются три пары варежек, как у сенатора Сандерса 09:52
Проверить работу сердца можно будет в столичных магазинах и аптеках 09:49
На Байкале под лед провалились два автомобиля 09:46
На Алтае министр культуры с коллегами пострадали в ДТП на трассе 09:44
Ракова: Москва смогла создать полноценную систему медпомощи горожанам с коронавирусом 09:41
Продажи электромобилей в Финляндии увеличились на 124 процента 09:28
Движение на МЦД-2 восстановлено 09:28
В Башкирии перенесли начало выдачи "антиковидных паспортов" 09:25
Столичным школам разрешили открыть бассейны 09:24
Три очка Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало" 09:23
Показания теплосчетчиков в Москве можно передавать онлайн 09:17
В Красноярском крае снежная лавина обрушилась на автотрассу 09:13
Finnair возобновляет рейсы между Хельсинки и Петербургом 09:07
Наталья Сергунина: Более 280 тысяч школьников Москвы прошли обучение в детских технопарках 09:04
В Бурятии школьники решили продать одноклассника в интернете 09:00
Документы онлайн можно будет подать в 135 вузов 08:57
"Вашингтон" без Овечкина продолжил побеждать 08:44
На МЦД-2 произошел сбой 08:37
Бывший глава МИД Дании назвал Россию сверхдержавой 08:35
В Москве начались исследования плазмы вакцинированных от коронавируса 08:33
Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анжелес" 08:18
На Камчатке больных COVID-19 начали лечить с помощью барокамеры 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 09:42
Рубрика: Общество

Уникальному отделению кардиохирургии Морозовской детской больницы - 3 года

Текст: Любовь Проценко
Уникальному отделению кардиохирургии Морозовской детской городской клинической больницы - 3 года. Полное название этого отделения еще сложнее - экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии. За три года работы помощь в нем получили порядка 13,5 тыс. детей, в том числе консультативной. Более трех тысяч маленьких пациентов прошли стационарное лечение, более чем 1,5 тыс. выполнены сложнейшие операции на сердце.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, в этом отделении оказывают помощь детям с патологиями сердечно-сосудистой системы, делают операции при любых врожденных пороках сердца в любом возрасте и даже недоношенным детям.

Кардиохирург из Тюмени помогает новорожденным с заболеваниями сердца

Благодаря открытию этого отделения стало возможно оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям с любой кардиальной патологией: сердечно-сосудистая хирургия, детская кардиология, хирургическая аритмология и электрофизиология, интенсивная терапия патологии сердца и сосудов. В структуре отделения есть кабинеты пренатальной диагностики и неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой системы. Это дает возможность выявить врожденные пороки сердца у плода на ранней стадии беременности и оценить его функциональное состояние у детей и подростков при скрытой патологии.

Впервые в системе детского столичного здравоохранения в отделении начато оказание хирургической помощи при сложных нарушениях сердечного ритма у детей.

Профессор Михаил Абрамян, заведующий отделением, главный детский кардиохирург департамента здравоохранения рассказал:

- За три года работы мы совершили значительный, не только количественный, но и качественный скачок, накопили уникальный опыт. За этот срок хирургами отделения выполнено 1540 высокотехнологичных хирургических вмешательств, из них 747 эндоваскулярных и 181 аритмологических операций. Отмечается выраженный прирост в количестве выполняемых операций. Так, в 2018 году было выполнено 149 вмешательств, а в 2019 и 2020 мы сделали 546 и 845 операций соответственно. С 2019 года в структуре отделения открыт консультативный кабинет для детей с врожденными пороками сердца, в котором за это время проконсультировано около 10,5 тыс. детишек.

Фото: iStock
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам

В это отделение поступают дети как в планом порядке, так и экстренно, в том числе из родильных домов и перинатальных центров Москвы и всех регионов страны. Главный неонатолог Москвы Валерий Горев, главврач Морозовской детской больницы, напомнил:

- В акушерских стационарах города Москвы в год рождается до полутора тысяч детей с различными пороками развития сердца. Сегодня нам удается спасать малышей с самыми тяжелыми патологиями, благодаря модернизации, активному внедрению неонатального кардиологического скрининга в родовспомогательных учреждениях Москвы, а также объединенным усилиям неонатологов и других профильных специалистов по пренатальной диагностике и экстренной кардиологической помощи.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна