Уникальному отделению кардиохирургии Морозовской детской больницы - 3 года

Уникальному отделению кардиохирургии Морозовской детской городской клинической больницы - 3 года. Полное название этого отделения еще сложнее - экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии. За три года работы помощь в нем получили порядка 13,5 тыс. детей, в том числе консультативной. Более трех тысяч маленьких пациентов прошли стационарное лечение, более чем 1,5 тыс. выполнены сложнейшие операции на сердце.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, в этом отделении оказывают помощь детям с патологиями сердечно-сосудистой системы, делают операции при любых врожденных пороках сердца в любом возрасте и даже недоношенным детям.

Благодаря открытию этого отделения стало возможно оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям с любой кардиальной патологией: сердечно-сосудистая хирургия, детская кардиология, хирургическая аритмология и электрофизиология, интенсивная терапия патологии сердца и сосудов. В структуре отделения есть кабинеты пренатальной диагностики и неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой системы. Это дает возможность выявить врожденные пороки сердца у плода на ранней стадии беременности и оценить его функциональное состояние у детей и подростков при скрытой патологии.

Впервые в системе детского столичного здравоохранения в отделении начато оказание хирургической помощи при сложных нарушениях сердечного ритма у детей.

Профессор Михаил Абрамян, заведующий отделением, главный детский кардиохирург департамента здравоохранения рассказал:

- За три года работы мы совершили значительный, не только количественный, но и качественный скачок, накопили уникальный опыт. За этот срок хирургами отделения выполнено 1540 высокотехнологичных хирургических вмешательств, из них 747 эндоваскулярных и 181 аритмологических операций. Отмечается выраженный прирост в количестве выполняемых операций. Так, в 2018 году было выполнено 149 вмешательств, а в 2019 и 2020 мы сделали 546 и 845 операций соответственно. С 2019 года в структуре отделения открыт консультативный кабинет для детей с врожденными пороками сердца, в котором за это время проконсультировано около 10,5 тыс. детишек.

В это отделение поступают дети как в планом порядке, так и экстренно, в том числе из родильных домов и перинатальных центров Москвы и всех регионов страны. Главный неонатолог Москвы Валерий Горев, главврач Морозовской детской больницы, напомнил:

- В акушерских стационарах города Москвы в год рождается до полутора тысяч детей с различными пороками развития сердца. Сегодня нам удается спасать малышей с самыми тяжелыми патологиями, благодаря модернизации, активному внедрению неонатального кардиологического скрининга в родовспомогательных учреждениях Москвы, а также объединенным усилиям неонатологов и других профильных специалистов по пренатальной диагностике и экстренной кардиологической помощи.