В аэропортах Москвы задержаны самолеты из-за угрозы взрыва

В столичных аэропортах Шереметьево и Внуково из-за угрозы взрыва были задержаны четыре рейса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Письма с угрозами терактов на бортах в аэропорты были направлены по электронной почте. Злоумышленники сообщали о взрывных устройствах на самолетах, отправлявшихся в Санкт-Петербург, Магадан, Владивосток и Анадырь.

Все воздушные суда осмотрены, подозрительных предметов не найдено. На эту процедуру ушло около трех часов, все эти рейсы отправлены с задержкой.