В Белгороде набирает обороты вакцинация против коронавируса

В Белгороде все больше людей записываются на вакцинацию против коронавируса. Больше всего заявок на участие в прививочной кампании поступило через форму на сайте департамента здравоохранения и медицинских организаций, на втором месте по количеству обращений - регистратура медучреждений, потом следуют сайты 2dr.ru и портал Госуслуг.

Каждый желающий ввести вакцину сначала заполняет лист, где указывает сведения о себе и медицинские данные, далее следует осмотр у врача с обязательными измерениями температуры и артериального давления и только потом, если не выявлено противопоказаний, - медсестра делает инъекцию препарата "Спутник V". На руки каждый получает сертификат с указанием даты двух этапов вакцинации. После получасового отдыха привившийся уже может идти домой.

В Белгородской области массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января. Число желающих обезопасить себя от COVID-19 растет. 27 января прививку сделал заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию. Андрей Мухартов рассказал о своем отношении к вакцинации: "Надо прекращать ситуацию с ковидом. Ситуация зависит от нас. Поэтому всех призываю прийти на прививку. Зарегистрироваться несложно, доступно".

Ранее вакцинацию прошли первый замглавы администрации Белгорода Василий Голиков, депутаты Горсовета. Также на прививку записался и мэр Белгорода Юрий Галдун.