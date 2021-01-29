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29.01.2021 13:47

В Белгороде набирает обороты вакцинация против коронавируса

В Белгороде все больше людей записываются на вакцинацию против коронавируса. Больше всего заявок на участие в прививочной кампании поступило через форму на сайте департамента здравоохранения и медицинских организаций, на втором месте по количеству обращений - регистратура медучреждений, потом следуют сайты 2dr.ru и портал Госуслуг.
Фото: Мэрия Белгорода Фото: Мэрия Белгорода
Фото: Мэрия Белгорода

Каждый желающий ввести вакцину сначала заполняет лист, где указывает сведения о себе и медицинские данные, далее следует осмотр у врача с обязательными измерениями температуры и артериального давления и только потом, если не выявлено противопоказаний, - медсестра делает инъекцию препарата "Спутник V". На руки каждый получает сертификат с указанием даты двух этапов вакцинации. После получасового отдыха привившийся уже может идти домой.

Фото: Мэрия Белгорода
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В Белгородской области массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января. Число желающих обезопасить себя от COVID-19 растет. 27 января прививку сделал заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию. Андрей Мухартов рассказал о своем отношении к вакцинации: "Надо прекращать ситуацию с ковидом. Ситуация зависит от нас. Поэтому всех призываю прийти на прививку. Зарегистрироваться несложно, доступно".

Ранее вакцинацию прошли первый замглавы администрации Белгорода Василий Голиков, депутаты Горсовета. Также на прививку записался и мэр Белгорода Юрий Галдун.

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