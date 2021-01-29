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29.01.2021 09:24
Рубрика: Общество

В Москве исследуют применение плазмы вакцинированных от коронавируса

Текст: Любовь Проценко
По решению Клинического комитета по борьбе с коронавирусом московские клиники, работающие с COVID-19, исследуют возможность использования плазмы с антителами к новой инфекции, полученной от доноров после вакцинации против заболевания. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития. Она рассказала:

"Метод переливания плазмы больным коронавирусом доказал свою эффективность и активно применяется в стационарах города. Москва стала первым городом, который для всего объема переливаемой плазмы проводит исследование на наличие и количество вирус-нейтрализующих антител. С учетом того, что при применении вакцины "Спутник V" у человека вырабатывается высокий титр вирус-нейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, которые работают с коронавирусной инфекцией".

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Анастасия Ракова добавила, что на данный момент российские ученые и их зарубежные коллеги изучают возможность использования плазмы крови вакцинированных в качестве реконвалесцентной для переливания больным коронавирусом. По завершении исследования в московских клиниках будет принято окончательное решение о приглашении вакцинированных стать донорами плазмы.

Исследование использования эффективности антиковидной плазмы началось в апреле 2020 года, а осенью применение донорской плазмы с антителами к коронавирусу было утверждено Клиническим комитетом как один из методов, применяемых в комплексе терапии для лечения коронавирусной инфекции.

Сейчас лечение плазмой применяется в стационарах для пациентов со средним и тяжелым течением болезни. Метод является одним из составляющих комплексной терапии и назначается лечащим врачом. Терапевтический эффект от переливания плазмы достигается за счет того, что плазма содержит специфические антитела, которые помогают нейтрализовать вирус.

Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэром Москвы установлено вознаграждение - 5000 рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1212 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".

Стать донором плазмы можно в восьми пунктах в Москве:

  • 1. Центр крови имени О.К. Гаврилова - ул. Бакинская, д. 31
  • 2. Центр крови имени О.К. Гаврилова - ул. Поликарпова, дом 14, корп. 2
  • 3. НИИ СП им. Н.В. Склифосовского - Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12
  • 4. ГКБ №52 - ул. Пехотная, д. 3 корпус 1
  • 5. ГКБ им. М.П. Кончаловского - Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 5
  • 6. ГКБ им. А.К. Ерамишанцева - ул. Ленская, д. 15
  • 7. ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова - ул. Саляма Адиля, д. 2/44
  • 8. Первая Градская больница имени Н. И. Пирогова - Ленинский пр-т, д. 10, к. 1
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