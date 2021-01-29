В Москве начались исследования плазмы вакцинированных от коронавируса

Столичные медики проведут исследования, чтобы изучить возможность донорства плазмы для вакцинированных от коронавируса. Об этом на официальном портале московского правительства mos.ru заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Московские доноры, переболевшие коронавирусом, постоянно сдают плазму при высоком уровне антител. Переливание плазмы помогает тяжелым пациентам побороть инфекцию. Теперь медики изучат, можно ли использовать плазму с антителами к COVID-19, которую получили у доноров, прошедших вакцинацию. .

"С учетом того, что при применении вакцины "Спутник V" у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - рассказала Анастасия Ракова.

Если исследования подтвердят гипотезу, вакцинированных добровольцев пригласят стать донорами.