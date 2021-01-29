В Москве у "скорой помощи" появилась новая система реанимации

В столичных автомобилях "скорой помощи" появились новые реанимационные системы. Они позволяют запустить сердце пациента прямо в движущейся машине, сообщает официальный портал мэрии.

"Больные с остановкой сердца - это наши самые тяжелые пациенты, для спасения жизни которых бригады станции всегда делают все возможное и невозможное", - рассказал Николай Плавунов, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

Теперь проводить сердечно-легочную реанимацию прямо в дороге смогут 60 бригад. Раньше приходилось останавливать автомобиль.