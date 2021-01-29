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29.01.2021 14:20
Рубрика: Культура

В Подмосковье отметили 195-летие со дня рождения Салтыкова-Щедрина

Текст: Алексей Плотников
Фото: Администрация Талдомского городского округа Московской области Фото: Администрация Талдомского городского округа Московской области
Фото: Администрация Талдомского городского округа Московской области

В селе Спас-Угол, на родине Михаила Салтыкова-Щедрина, отметили его 195-летие. Имя писателя вошло в ряд великих русских классиков, неслучайно 2021 год в Талдомском округе (где и находится усадьба писателя) объявили Годом Салтыкова-Щедрина.

Фото: Артем Локалов
Почему писатель Салтыков-Щедрин, родившийся 195 лет назад, актуален и сегодня

Первым большим событием Года стали II Всероссийские Щедринские чтения, которые прошли в день рождения писателя, в музее в Спас-Угле с участием членов Союза писателей России, в том числе известных щедриноведов.

На встрече обсудили и учреждение литературной премии имени Салтыкова-Щедрина.

"Надеюсь, премия станет доброй традицией, вокруг которой сформируется сообщество истинных любителей литературы", - отметил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.

Фото: Администрация Талдомского городского округа Московской области

По традиции приехавшие в этот день в Талдом также возложили цветы к памятнику Салтыкову-Щедрину на площади Искусств и к подножию бюста писателя в Спас-Угле.

Фото: Администрация Талдомского городского округа Московской области
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