В Подмосковье отметили 195-летие со дня рождения Салтыкова-Щедрина

В селе Спас-Угол, на родине Михаила Салтыкова-Щедрина, отметили его 195-летие. Имя писателя вошло в ряд великих русских классиков, неслучайно 2021 год в Талдомском округе (где и находится усадьба писателя) объявили Годом Салтыкова-Щедрина.

Первым большим событием Года стали II Всероссийские Щедринские чтения, которые прошли в день рождения писателя, в музее в Спас-Угле с участием членов Союза писателей России, в том числе известных щедриноведов.

На встрече обсудили и учреждение литературной премии имени Салтыкова-Щедрина.

"Надеюсь, премия станет доброй традицией, вокруг которой сформируется сообщество истинных любителей литературы", - отметил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.

Фото: Администрация Талдомского городского округа Московской области

По традиции приехавшие в этот день в Талдом также возложили цветы к памятнику Салтыкову-Щедрину на площади Искусств и к подножию бюста писателя в Спас-Угле.