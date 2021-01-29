Вильфанд предсказал сильный снегопад в Москве

В воскресенье, 31 января, Москву ждет сильный снегопад. Таким прогнозом с "Интерфаксом" поделился научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Снежный покров в городе с пятницы по воскресенье увеличится на 7-12 сантиметров, отмечает Роман Вильфанд. При этом погода в воскресенье будет некомфортной. Температура воздуха ожидается не ниже минус 3, однако скорость ветра увеличится до 17 метров в секунду. С учетом повышенной влажности воздуха минус 3 на термометре будет ощущаться, как минус 10.

А с новой рабочей недели в Москве ожидается настоящая зимняя погода, предсказывает Роман Вильфанд. Ночью будет до минус 14 градусов, днем - до минус 10.