Границы ТОР "Хабаровск" расширили

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития "Хабаровск". Это позволит реализовать новые инвестиционные проекты.

В ТОР войдут участки Вяземского района, где построят молочный завод и животноводческий комплекс. Новые предприятия обеспечат работой более 300 человек и привлекут в регион свыше 4,7 миллиарда рублей инвестиций, сообщается на сайте правительства России.

ТОР "Хабаровск" появилась в 2015 году. Цель ее создания (как и других территорий опережающего развития) - стимулирование развития отраслей экономики и привлечение новых инвесторов.

Резидентам ТОР предоставляют различные преференции, среди которых - сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны и другое.

Сейчас у ТОР "Хабаровск" - 40 инвесторов. Объем заявленных инвестиций превышает 22 миллиарда рублей, планируется создать больше 2,3 тысячи рабочих мест.