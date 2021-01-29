На Камчатке больных COVID-19 начали лечить с помощью барокамеры

В Военно-морском клиническом госпитале Тихоокеанского флота на Камчатке пациентов с коронавирусом начали лечить по новой методике.

Военные врачи с помощью барометрического комплекса "Спаситель" применяют кислород и кислородно-гелиевые смеси. Они помогают при дыхательной недостаточности, которая развивается у больных COVID-19.

"Данная методика разработана специалистами кафедры водолазной медицины Военно-медицинской Академии имени Кирова в Санкт-Петербурге", - сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Методика была принята на вооружение, так как показала хорошие результаты.

Справка "РГ"

Барокамера "Спаситель" применяется для обеспечения водолазных и тренировочных спусков, научных исследований в области поисково-спасательной техники. Комплекс также используют для оказания экстренной медицинской помощи аварийным водолазам, пострадавшим подводникам, проведения тренировок водолазным составом и другими специалистами.