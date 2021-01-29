На Сахалине жители ощутили трехбалльное землетрясение

В пятницу ночью в Сахалинской области произошло землетрясение в 25 километрах от поселка Ноглики, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Магнитуда сейсмособытия составила 4,2. Эпицентр находился на глубине 11 километров.

Жители поселка Ноглики и села Катангли ощутили подземные толчки силой два-три балла. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

Сотрудники администрации и спасатели осматривают здания и сооружения на предмет возможных повреждений.