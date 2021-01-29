Путин заявил о непростой ситуации с безопасностью на Дальнем Востоке

На совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент Владимир Путин предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности России на дальневосточном направлении, отметив, что ситуация в регионе складывается непросто, но все угрозы известны. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

"Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении дальневосточного региона для нашей страны", - заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что именно поэтому правительство и отдельные ведомства постоянно занимаются вопросами развития Дальнего Востока.

Глава государства предложил поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности России на этом направлении. "Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах", - отметил он. Обсуждение продолжилось в закрытом режиме.

В совещании также приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.